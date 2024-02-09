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Tokat'ın Niksar ilçesinde kullanılmayan köy okulunda yangın çıktı

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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Yeşilhisar köyünde kullanılmayan okul binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ancak okul binasında hasar meydana geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde kullanılmayan köy okulundaki yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Yeşilhisar köyünde kullanılmayan okul binasında yangın çıktı.

İhbar üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında okul binasında hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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