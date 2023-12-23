Üye Girişi
Haberler

Tokat'ın Niksar ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak

Güncelleme:
Abone Ol

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak. Niksar Gazi Ahmet İlkokulu'na içinde giysiler bulunan 600 kolinin olduğu bir tır gönderildi. Kışlık giyim malzemelerinin bulunduğu koliler, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun deposuna konuldu. Giysiler, daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere giysi yardımı yapılacak.

Bir hayırsever tarafından Niksar Gazi Ahmet İlkokulu'na içinde giysiler bulunan 600 kolinin olduğu bir tır gönderildi.

Kışlık giyim malzemelerinin bulunduğu koliler, öğrenci ve öğretmenler tarafından okulun deposuna konuldu.

Giysiler, daha sonra ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Niksar Tokat Eğitim Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title