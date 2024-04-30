Tokat'ın Niksar ilçesinde fotokapanla kurt görüntülendi
Günebakan köyünde yapılan araştırmada, Erkan Cebecioğulları'nın bahçesine kurulu fotokapanla bir kurt kaydedildi. Kurt, kameranın önünden geçtikten sonra gözden kayboldu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde kurt, fotokapanla görüntülendi.
Günebakan köyünde Yaban hayatı alanında araştırma yapan Erkan Cebecioğulları'nın bahçesine kurulu fotokapanla bir kurt kaydedildi.
Görüntüde bahçede dolaşan kurt, kameranın önünden geçtikten bir süre sonra gözden kayboluyor.