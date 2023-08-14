Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi

Güvenli köyünde R.A'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede ahır ve samanlığa da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ev, ahır ve içerisinde 30 ton saman bulunan samanlık zarar gördü.