Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta bulunan Şeref Trabzon'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü ev, kullanılamaz hale geldi.