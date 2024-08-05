Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Budaklı köyünde bilinmeyen nedenle çıkan örtü yangını, Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.
Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçeye bağlı Budaklı köyünde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.
Örtü yangınına Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye ekipleri müdahale etti.
Ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürülen yangında 50 dönümlük alan zarar gördü.