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Tokat'ın Madas köyünde çıkan yangında buğday ekili arazi yandı

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Tokat'ın Madas köyünde çıkan yangında buğday ekili tarlada çıkan yangın sonucunda yaklaşık 30 dönümlük ekili arazi kül oldu ve 6 aile maddi zarar yaşadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Tokat'ın Madas köyünde çıkan yangında buğday ekili arazi yandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 21 kilometre uzaklıktaki Madas köyünün Artova yolu mevkisinde buğday ekili tarlada yangın çıktı.

Çıkan dumanı fark eden köylüler kazma küreklerle yangının büyümemesi için çaba sarf etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonrasında itfaiye bölgede soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Madas Köyü Muhtarı Mustafa Ceylan, AA muhabirine, çıkan yangında yaklaşık 30 dönümlük ekili arazinin kül olduğunu ve 6 ailenin maddi zarar yaşadığını söyledi.

Jandarma çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel

Jandarma Tokat Güncel Haberler

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