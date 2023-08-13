Tokat'ın Madas köyünde çıkan yangında buğday ekili arazi yandı

Tokat'ın Madas köyünde çıkan yangında buğday ekili tarlada çıkan yangın sonucunda yaklaşık 30 dönümlük ekili arazi kül oldu ve 6 aile maddi zarar yaşadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.