Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Zanlı tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince T.Y'nin aracı ile ikametinde arama yapıldı.
Yapılan aramada 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan T.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.