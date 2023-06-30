Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktör devrildi, 15 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Alacabal Mahallesi yakınlarında, Mert Telli idaresindeki römorklu traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde römorklu traktörün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
Mert Telli idaresindeki 55 H 5821 plakalı traktör, ilçeye bağlı Alacabal Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile traktörün römorkunda bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel