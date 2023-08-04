Tokat'ın Erbaa ilçesinde trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Erbaa ilçesine bağlı Kale köyünde meydana geldi. Gökal kasabasından Erbaa'ya dönen inşaat işçilerini taşıyan Hüseyin Uzun idaresindeki 06 FK 9058 plakalı kamyonet, virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. kazada yaralanan H.H., A.Y., M.K. ve sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - TOKAT