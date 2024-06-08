Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil aydınlatma direğine çarptı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mevlüt Y. idaresindeki 60 AAE 492 plakalı otomobil, Erbaa Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yakınlarında önce Serdal G'nin kullandığı 05 AH 558 plakalı kamyona, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile otomobildeki Ensar Ö. ve Hayri Ş. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.