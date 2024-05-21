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Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobil-kamyon çarpışması: 1 ölü, 1 yaralı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mevlüt Çağman (66) idaresindeki 55 ZB 008 plakalı otomobil, Yeni Mahalle yakınlarında refüjü geçerek karşı yönden gelen Ali Özlük'ün (25) kullandığı 07 AIJ 746 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobildeki Gülseren Çağman (63) olay yerinde yaşamını yitirdi. Çağman'ın cesedi, sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan sürücü Çağman ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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