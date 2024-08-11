Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Tepekışla köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Tokat Valisi Abdullah Köklü, yangının kısa sürede kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.
Tepekışla köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına karadan müdahale etmeye başladı.
Tokat Valisi Abdullah Köklü, AA muhabirine, "Ekiplerimizin müdahalesiyle yangını kısa sürede kontrol altına almak için çalışıyoruz." dedi.