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Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

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İlçeye bağlı Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

İlçeye bağlı Ermeydanı köyünde Selahattin Çoban'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Erbaa Tokat İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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