Tokat'ın Erbaa ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü hayatını kaybetti
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerinde, motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düştüğü görülüyor.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Serhat Yavuz yönetimindeki 34 BZ 8290 plakalı otomobil, Mehmetçik Caddesi ile D-100 kara yolunun kesiştiği kavşakta Halil Altunoğlu (69) idaresindeki 60 ACL 751 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücü, kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
Görüntüde, kavşaktan geçmeye çalışırken otomobille çarpışan motosiklet sürücüsünün havalanarak yere düşmesi yer alıyor.