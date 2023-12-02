Tokat'ın Erbaa ilçesinde garaj yangınında 4 araç yandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir garajda çıkan yangında park halindeki 4 araç kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir garajda çıkan yangında park halindeki 4 araç yandı.

Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde İbrahim Şahin'e ait evin garajında bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, garajda bulunan diğer araçlara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, garajda bulunan pikap, hafif ticari araç, minibüs ve traktör kullanılamaz hale geldi.