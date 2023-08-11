Tokat'ın Erbaa ilçesinde çatıdan düşen kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde 67 yaşındaki bir kişi, onarım için çıktığı evinin çatısından düşerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kişinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır.