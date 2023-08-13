Tokat'ın Erbaa ilçesinde 3 araç karıştı, 8 kişi yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı ve 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarında meydana geldi. Karayaka Bulvarından şehir merkezi yönüne giden Hidayet Öztürk yönetimindeki 34 VU 5313 plakalı hafif ticari araç, arkasında römork takılı olan plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobilin yavaşlamasıyla hızını düşürdü. Arkadan gelen Lütfü Çizmeci (69) yönetimindeki 60 ACR 303 otomobil, Zülfikar Baysal yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Baysal'ın aracı da Öztürk'ün kullandığı hafif ticari araca arkadan çarptı. Zincirleme kazada otomobil sürücüsü Lütfü Çizmeci ile araçlarda bulunan 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar Lütfü Çizmeci, Ömer Lütfü Çizmeci (6), Ekin Çizmeci (7), Arife Çizmeci (73), Adalet Oktay (60), Levent Baltacı (44), Şükriye Öztürk (50) ve Fadime Öztürk (23) ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.