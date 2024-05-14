Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaylalarda kar yağışı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda kar yağışı etkili oldu.

İlçenin 1760 rakımlı en yüksek yaylası olan Yeni Yayla'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, meraları beyaza bürüdü.

İlçe sakinlerinden Osman Şen, yaptığı açıklamada, mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın kendilerini oldukça şaşırttığını belirterek, "Kar yağdı, hava da oldukça soğuk. Hayvanlarımızı ahırlarından çıkaramadık. Hayvanları bırakıp ilçe merkezine de gidemiyoruz. Hayvanlar için ot ve saman, ısınmak için de yakacak getirdik." dedi.

???????