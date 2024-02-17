Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kar yağışı etkili oldu
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Başçiftlik ilçe merkezinde hafif şekilde yağan kar, yüksek kesimler olan Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalarda yoğunlaştı. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yerler beyaza büründü.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu.
Başçiftlik ilçe merkezinde hafif şekilde yağan kar, yüksek kesimler olan Üçoluk Göleti, Alaçal Tepesi, Karlık Boğazı ve yaylalarda yoğunlaştı.
Kar yağışının ardından yüksek kesimlerde yerler beyaza büründü.