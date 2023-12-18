Tokat'ın Artova ilçesinde mercek bulutu görüldü
Artova ilçesinin semalarında oluşan mercek bulutları ve çıkan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Mercek bulutlarının, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluştuğu biliniyor. Bulutları ve gökkuşağını görenler bu anları görüntülemeye çalıştı. Bulutlar bir süre sonra dağıldı.
Tokat'ın Artova ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü.
İlçe semalarında oluşan çok katmanlı halka şeklindeki bulutlar ve çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Mercek bulutlarının, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluştuğu biliniyor.
Halka şeklindeki bulutlar ve gökkuşağını görenler bu anları görüntülemeye çalıştı.
Mercek bulutları bir süre sonra dağıldı.