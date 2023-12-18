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Tokat'ın Artova ilçesinde mercek bulutu görüldü

18 Aralık 2023 19:35 Güncelleme: 19:36 Abone Ol

Artova ilçesinin semalarında oluşan mercek bulutları ve çıkan gökkuşağı güzel bir görüntü oluşturdu. Mercek bulutlarının, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluştuğu biliniyor. Bulutları ve gökkuşağını görenler bu anları görüntülemeye çalıştı. Bulutlar bir süre sonra dağıldı.