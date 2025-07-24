Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde yangın

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Almus'ta bir kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ın Almus ilçesinde kereste atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

İstiklal Mahallesi Yeni Mezarlık mevkisinde, Rüşan ve babası Şaban Coşkun'a ait kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Tokat ve Almus Belediyesi itfaiyesi ile Almus Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında atölyede hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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