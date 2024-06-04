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Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor

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Almus Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından grup yollarında yapılan bakım ve onarım çalışmaları hızla devam ediyor. İlçe çıkışından Gümeleönü köyüne kadar olan bölümdeki çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar tamamlanması planlanıyor.

Tokat'ın Almus ilçesinde grup yollarında çalışma gerçekleştiriliyor.

Almus Kaymakamlığı İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından geçen hafta onarımı için başlatılan Tozanlı grup yolunda bakım çalışmaları tamamlandı.

İlçeyi köy ve beldelere bağlayan sol sahil grup yolunda da onarım çalışmalarına başlandı.

Yapılan planlamaya göre ilçe çıkışından Gümeleönü köyüne kadar olan bölümde onarım çalışmalarının Kurban Bayramı'na kadar bitirilmesi planlanıyor.

Kaymakam Emre Çömen, yaptığı açıklamada, ekiplerinin tüm güçleri ile grup yollarını bayrama yetiştirmeye çalıştığını belirterek, "Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve daha güvenli şekilde yolları kullanmalarıdır. Bu arada bayram nedeniyle trafiğin çok yoğun olacağı bu dönemde sürücülerimizin daha dikkatli araç kullanmalarını istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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