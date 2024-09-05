Tokat İl Bebek Ölümleri İnceleme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Nilay Elibol başkanlığındaki toplantıda, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Biriminde görevli Uzm. Dr. Şeyda Kanal sunum yaptı.

Toplantıya Kamu Hastane Hizmetleri Başkanı Halil İbrahim Akdoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında görevli Doç. Dr. Erhan Karaaslan, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalında görevli Op. Dr. Muhammed Emin Öz, Tokat Devlet Hastanesinde görevli kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Mustafa Hakan Acer, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hasan Yıldırım, aile hekimi Ali Rıza Sazak, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Gülcan Başara, 112 hekimi Müge Saygılı Yılmaz ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Birim Sorumlusu Şube Müdürü Rahmi Bayır katıldı.