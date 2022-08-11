Tokat haberleri... Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere destek

Yeşilyurt Belediyesi tarafından tarımsal üretim ve ar-ge sahasında yetişen 21 ton arpa çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu ilçenin farklı bölgelerinde üretim yapan 239 çiftçiye 22 kilogramlık çuvallarda 21 ton ücretsiz arpa teslim edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan tarımsal seferberliğe imkanları ölçüsünde destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

İlçedeki atıl vaziyetteki tarımsal alanların kullanılması ve çiftçilere yönelik desteklerine aralıksız devam ettiklerini aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında çok güzel bir çalışma başlatıldı. Tarımsal üretim ve ar-ge sahamızda hasadı yapılan 21 ton arpayı 239 ailemize teslim ederek çiftçilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini daha ekledik. Arpalarımız ilaçsız olduğundan hayvan yemi olarak da değerlendirilebilecektir. Ar-ge sahamızda yetişen bakliyatlarımızı paketler haline getirip emanet çarşımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek bir projeyi gerçeğe dönüştürmüştük. Bu kez de hazırlanan arpa çuvallarını ihtiyaç sahibi çiftçilerimize teslim ederek hem üretimin teşvik edilmesi noktasında ki çalışmalara güzel bir katkı sunduk hem de sosyal belediyecilikteki farkımızı ön plana çıkarmış olduk."

Konuşmanın ardından hazırlanan arpa çuvalları Duruldu Mahallesi'ndeki çiftçilere teslim edildi.