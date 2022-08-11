Haber : Tokat haberleri... Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haberleri... Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere destek

 - Güncelleme:
Tokat haberleri... Yeşilyurt Belediyesinden çiftçilere destek

Tokat haberlerine göre Yeşilyurt Belediyesi tarafından tarımsal üretim ve ar-ge sahasında yetişen 21 ton arpa çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından tarımsal üretim ve ar-ge sahasında yetişen 21 ton arpa çiftçilere ücretsiz dağıtıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma sonucu ilçenin farklı bölgelerinde üretim yapan 239 çiftçiye 22 kilogramlık çuvallarda 21 ton ücretsiz arpa teslim edildi.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan tarımsal seferberliğe imkanları ölçüsünde destek olmaya devam ettiklerini belirtti.

İlçedeki atıl vaziyetteki tarımsal alanların kullanılması ve çiftçilere yönelik desteklerine aralıksız devam ettiklerini aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi çiftçilerimizin desteklenmesi noktasında çok güzel bir çalışma başlatıldı. Tarımsal üretim ve ar-ge sahamızda hasadı yapılan 21 ton arpayı 239 ailemize teslim ederek çiftçilerimize yönelik desteklerimize bir yenisini daha ekledik. Arpalarımız ilaçsız olduğundan hayvan yemi olarak da değerlendirilebilecektir. Ar-ge sahamızda yetişen bakliyatlarımızı paketler haline getirip emanet çarşımız üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek gösterilecek bir projeyi gerçeğe dönüştürmüştük. Bu kez de hazırlanan arpa çuvallarını ihtiyaç sahibi çiftçilerimize teslim ederek hem üretimin teşvik edilmesi noktasında ki çalışmalara güzel bir katkı sunduk hem de sosyal belediyecilikteki farkımızı ön plana çıkarmış olduk."

Konuşmanın ardından hazırlanan arpa çuvalları Duruldu Mahallesi'ndeki çiftçilere teslim edildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Yeşilyurt Çınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title