Tokat haberleri! Tokat'ta şarampole düşen otomobildeki polis ile eşi ve çocuğu yaralandı Tokat gündem haberi | Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis ve ailesi yaralandı. Tokat'ta otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis ve ailesi yaralandı. Polis memuru Caner Beyoğlu (29) idaresindeki 60 HS 407 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada, polis memuru ile araçta bulunan eşi Beyza Nur (25) ve oğlu Efe Beyoğlu (2) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Beyoğlu Tokat Güncel Haberler

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