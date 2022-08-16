Tokat haberleri... Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı
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Gelen Tokat haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hasan Demirel (18) yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, Büget köyünde devrildi.
Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Ekber Türkoğlu - Güncel