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Tokat haberleri... Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Tokat haberleri... Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Gelen Tokat haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Hasan Demirel (18) yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, Büget köyünde devrildi.

Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Yeşilyurt Tokat Güncel Haberler

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