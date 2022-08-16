Tokat haberleri... Tokat'ta devrilen traktördeki 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen Tokat haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Hasan Demirel (18) yönetimindeki 60 YA 996 plakalı traktör, Büget köyünde devrildi. Kazada, sürücü ile traktörde bulunan Halil Arslan (15) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yeşilyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Yeşilyurt Tokat Güncel Haberler

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