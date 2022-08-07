Tokat gündem haberi: KALDIRIMDA BİSİKLET SÜREN ÇOCUĞA TOKAT ATTI; ARANIYOR - Haberler

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Tokat gündem haberi: KALDIRIMDA BİSİKLET SÜREN ÇOCUĞA TOKAT ATTI; ARANIYOR

Tokat gündem haberi: KALDIRIMDA BİSİKLET SÜREN ÇOCUĞA TOKAT ATTI; ARANIYOR

Tokat haberine göre MARDİN'in Midyat ilçesinde kaldırımda arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı.

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MARDİN'in Midyat ilçesinde kaldırımda arkadaşıyla bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, tokat atan kişinin yakalaması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. 2 çocuk iddiaya göre kaldırımda bisiklet sürmeye başladı. İsimleri öğrenilemeyen çocukların yanına gelen 2 kişiden 1'i, henüz bilinmeyen sebeple çocuklardan 1'ine tokat attı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Çocuğun ailesi güvenlik kamera görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek şikayetçi oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Ahmet Akkuş - Güncel

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