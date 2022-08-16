Tokat haberi! Tokat'ta yapımı tamamlanan Şehir Parkı açılacak Güncel Haberler Tokat gündem haberi: Tokat Belediyesi tarafından yapılan Tokat Şehir Parkı perşembe günü açılacak. Tokat Belediyesi tarafından yapılan Tokat Şehir Parkı perşembe günü açılacak. DSİ Parkı olarak bilinen ve Tokat Belediyesine 5 yıl önce devrilen parkın yapımına 2021 yılında başlandı. Yaklaşık bir senede tamamlanan Şehir Parkı'nı gezen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yetkililerden bilgi aldı. Eroğlu, yaptığı açıklamada, Şehir Parkı'nı kısa sürede yaptıklarını söyledi. Parkın perşembe günü resmi açılışının yapılacağını ifade eden Eroğlu, "Tokat Şehir Parkımızın açılışına bütün hemşerilerimizi davet ediyorum. 18 Ağustos Perşembe günü saat 16.00'da Genel Başkanvekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'in teşrifleriyle burada güzel bir açılışı birlikte yapacağız. Bütün Tokatlı kıymetli hemşehrilerimi bu güzel alana bekliyor, açılışımızın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tokat Belediyesi Tokat Güncel Haberler

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