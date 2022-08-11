Tokat haberi... Tokat'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Tokat haberi... Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Tokat'ın Zile ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Eyüp Çobanoğlu idaresindeki 60 ZA 062 plakalı kamyonet, Zile- Artova kara yolu Karakuzu köyü yakınlarında Ali Kucur (78) yönetimindeki 60 ZK 633 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüler ile otomobilde bulunan Muhittin Kaya (71) yaralandı. Ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kucur, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Muhittin Kaya, Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Artova Tokat Güncel Haberler

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