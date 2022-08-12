Tokat haberi... Tokat'ta mısır tarlasına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Mustafa Kanbur (46) idaresindeki 60 FK 411 plakalı otomobil, Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına devrildi. Sürücü ile yanında bulunan Tuğçe Karakuş (25) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel AA / Ekber Türkoğlu Mustafa Kanbur Tokat Güncel Haberler

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