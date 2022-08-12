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Tokat haberi... Tokat'ta mısır tarlasına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Tokat haberi... Tokat'ta mısır tarlasına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Tokat bölgesinden gelen habere göre Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mustafa Kanbur (46) idaresindeki 60 FK 411 plakalı otomobil, Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan Tuğçe Karakuş (25) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Mustafa Kanbur Tokat Güncel Haberler

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