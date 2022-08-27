Tokat haberi: Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı Güncel Haberler Edinilen Tokat haberine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin duvara çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Hasan Bakan yönetimindeki 60 HC 991 plakalı otomobil, Erbaa- Niksar kara yolu Karanlıkdere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi Ayşe, çocukları Zeynep ve Betül Bakan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Erol Yıldız Niksar Erbaa Tokat Güncel Haberler

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