Tokat haberi | Tokat'ta dağlık alana inen yamaç paraşütçüsü kurtarıldı
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Tokat gündem haberi | Tokat'ın Erbaa ilçesinde yamaç paraşütüyle dağlık alana inen kişiyi ekipler kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yamaç paraşütüyle dağlık alana inen kişiyi ekipler kurtardı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede Kaleköy Seyir Tepe'de yapılan yamaç paraşütü etkinliğine katılan Mete Cimer, kalkış yerinden 1 kilometre kadar uzaklıktaki dağlık alanda ağaca takılarak inmek zorunda kaldı.
Bölgeye ulaşan jandarma ekiplerince yapılan kontrolde Cimer'in sağlık sorunu bulunmadığı belirlendi.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel