Tokat haberi! Mahmut Tanal, Şanlıurfa Yeşilyurt Köyünde Taşımalı Eğitim Sorununa Dikkat Çekti: "150'ye Yakın Öğrenci Okula Gidemiyor"

Gelen Tokat haberlerine göre CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa’da Yeşilyurt köyünü ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda; köyde yaklaşık 150 çocuğun taşımalı sistem nedeniyle okula gidemediğini, içme suyu olmadığı için çocukların kuyulardan su içtiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Şanlıurfa'da Yeşilyurt köyünü ziyaretine ilişkin yaptığı paylaşımda; köyde yaklaşık 150 çocuğun taşımalı sistem nedeniyle okula gidemediğini, içme suyu olmadığı için çocukların kuyulardan su içtiğini dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından Şanlıurfa Akçakale'ye bağlı Yeşilyurt köyünü ziyaretine ilişkin videolu paylaşım yaptı. Tanal, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabını etiketleyerek "Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bak #Şanlıurfa Akçakale ilçesinde Yeşilyurt Köyü'ndeyiz. 150'ye yakın öğrenci okula gidemiyor. Çünkü servisler, öğrencileri 1 ay sonra taşıyacak. Yazıklar olsun! Urfalılar okul yüzü görmesin istiyorsunuz" notunu düştüğü paylaşımda, şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda Şanlıurfa Akçakale Yeşilyurt Köyü'ndeyiz. 89 tane ev var burada. Aşağı yukarı 150'ye yakın öğrencimiz var. Bu öğrenci kardeşlerimiz, taşımalı eğitim olduğu için ve minibüs gelmediği için bu çocuklar okula gidemiyorlar.

"ÇOCUKLAR EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM KALIYOR"

Biz, dün Bilecik'teydik, bugün de Akçakale'deyiz. Dün orada da çocuklar okula gidemiyordu, bugün de burada çocuklar okula gidemiyor. Velilerle konuştuğumuz zaman; veli arkadaşlarımız diyorlar ki taşımalı eğitim olması nedeniyle ihalesi yapılmış, ancak bir ay sonra gelip taşıyacaklar diyorlar. Şimdi bir ay sonra taşıması demek bir; ay bu çocuklar okuldan uzak kalacak ve eğitim alamamış olacaklar. İki; devletten para almış olacaklar, devlet adeta soyulmuş olacak. Eğitim hakkı ihlalidir, insan hakkı ihlalidir. Yazıktır, günahtır. Şu aklımıza geliyor, acaba bilerek ve isteyerek Şanlıurfa'daki çocukları eğitimsiz bırakıyorlar; hakkını hukukunu aramasın diye mi bunu yapıyorlar. Eğer düşünce buysa, bu düşünceyi kınıyorum. Bir an önce şu anda nasıl batıda nasıl Trakya'da Ege'de İç Anadolu'da herkes okula gidiyorsa bu yavrucuğum, bu kardeşlerim, bu çocukların da okula gitmesi en temel hakkıdır. Çocuklar, eğitim hakkından mahrum kalıyor.

"İÇME SUYU YOK, KUYULARDAN SU İÇİYOR BU ÇOCUKLAR"

Cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum. Kaymakamı göreve davet ediyorum. Valiyi göreve davet ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nı davet ediyorum. Çocuklarımızın bu mağduriyetini bir an evvel giderin. Bu çocukların ayrıca burada içme suları yok. Kuyulardan su içiyor bu çocuklar. Yani burada büyükşehir belediyesi 89 haneli bir köye niye içme suyu getirmez? Vatandaşımız mağdur. Bu mağduriyetin takipçisi olacağız."

Tanal, açıklama yaptığı videoyu; Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabını da etiketleyerek sosyal medya hesabından şöyle paylaştı:

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bak #Şanlıurfa Akçakale ilçesinde Yeşilyurt Köyü'ndeyiz. 150'ye yakın öğrenci okula gidemiyor. Çünkü servisler, öğrencileri 1 ay sonra taşıyacak. Yazıklar olsun! Urfalılar okul yüzü görmesin istiyorsunuz."