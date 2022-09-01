Tokat haberi | BEYKOZ TOKATKÖY'DE YİNE YIKIM GERGİNLİĞİ

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binalarda yaşayanlarla, polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Bazı bina sakinleri çatıya çıkarak yıkımı engellemeye çalışırken, evlerinden çıkmak istemeyenler, polisler tarafından gözaltına alındı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Çok sayıda Çevik Kuvvet ve TOMA mahallede güvenlik önlemi aldı. Evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Polis zaman zaman binayı tahliye etmeyenlere biber gazı ile müdahale etti. Bazı bina sakinleri de çatıya çıkarak yıkım ekiplerine direnmeye çalıştı. Çatıya çıkan bir kişinin elindeki hortumla ekiplere su sıktığı görüldü. Polis ekipleri uyarılara rağmen binayı terk etmeyenleri tahliye ederek gözaltına aldı. Mahallede yıkım gerginliği devam ediyor