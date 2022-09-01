Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haberi | BEYKOZ TOKATKÖY'DE YİNE YIKIM GERGİNLİĞİ

Güncel Haberler

Gelen Tokat haberine göre BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binalarda yaşayanlarla, polis ekipleri arasında gerginlik çıktı.

BEYKOZ Tokatköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım kararı verilen binalarda yaşayanlarla, polis ekipleri arasında gerginlik çıktı. Bazı bina sakinleri çatıya çıkarak yıkımı engellemeye çalışırken, evlerinden çıkmak istemeyenler, polisler tarafından gözaltına alındı.

Tokatköy Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı planlanan yapıların elektrik, su ve doğalgazı 22 Haziran'da kesildi. Bu sabah saatlerinde ekipler yıkım için geldi. Çok sayıda Çevik Kuvvet ve TOMA mahallede güvenlik önlemi aldı. Evlerini boşaltmak istemeyenlerle yıkım için gelen ekipler arasında gerginlik çıktı. Polis zaman zaman binayı tahliye etmeyenlere biber gazı ile müdahale etti. Bazı bina sakinleri de çatıya çıkarak yıkım ekiplerine direnmeye çalıştı. Çatıya çıkan bir kişinin elindeki hortumla ekiplere su sıktığı görüldü. Polis ekipleri uyarılara rağmen binayı terk etmeyenleri tahliye ederek gözaltına aldı. Mahallede yıkım gerginliği devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title