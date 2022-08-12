Haber : Tokat haber | Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tokat haber | Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

 - Güncelleme:
Tokat haber | Yeşilyurt'ta bin kişiye aşure dağıtıldı

Tokat yerel gündem haberine göre Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile bin kişiye aşure dağıtıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaymakamlık ve belediye işbirliği ile bin kişiye aşure dağıtıldı.

Cuma namazı çıkışı merkez cami avlusunda, İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, İlçe Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ve İlçe Müftüsü Nuri Tapan tarafından vatandaşlara aşure dağıtıldı.

İlçe Kaymakamı Yeşilyurt, yaptığı konuşmada, "İçerisinde bulunduğumuz muharrem ayı münasebetiyle dağıtılan aşure birlik ve beraberliğin en güzel örneği." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz ise "Birlik ve beraberliğimiz ile kardeşlik duygularımızın pekiştiği bu günlerde sevgi ve saygıyının artırması dileğiyle afiyet ve şifa diliyorum." diye konuştu.

Konuşmalar sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

AA / Ramazan Sarıcan - Güncel

Muhsin Yılmaz Yeşilyurt Hisarcık Tokat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title