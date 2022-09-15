Tokat haber... Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi Güncel Haberler Tokat yerel gündem haberine göre Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu. Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi. Güncel Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun Tokat Havalimanı Güncel Haberler

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