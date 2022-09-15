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Tokat haber... Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

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Tokat haber... Tokat Havalimanı daimi hava hudut kapısı ilan edildi

Tokat yerel gündem haberine göre Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Tokat Havalimanı, uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı oldu.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tokat Havalimanı'nın uluslararası giriş-çıkışlara açık daimi hava hudut kapısı olarak tespitine Pasaport Kanunu gereğince karar verildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel

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