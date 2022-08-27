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Tokat gündem haberleri... Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Tokat gündem haberleri... Tokat'ta sulama kanalına devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Tokat haberler... Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ferdi Ergökmen idaresindeki 60 ADC 804 plakalı otomobil, Niksar-Erbaa kara yolu Şahinli köyü yakınlarında sulama kanalına devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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