Tokat gündem haberleri: Tokat'ta evinde kalaşnikof tüfek ve tabanca bulunan zanlı yakalandı Güncel Haberler Tokat gündem haberi: Tokat'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Tokat'ta düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde bir kişinin evinde yasa dışı silah sakladığı bilgisini aldı. Ekipler, zanlının evinde, eklentilerinde ve araçlarında yaptığı aramada bir kalaşnikof piyade tüfeği, tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 28 mermi ele geçirdi. Zanlı, gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Güncel Haberler

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