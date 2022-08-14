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Tokat gündem haberleri | Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat gündem haberleri | Tokat'ta balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Tokat haberleri: Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balçığa saplanan ineği itfaiye ekipleri kurtardı.

İbrahim Uzunöz'e ait inek, Tosunlar köyü yakınlarında otlarken kurutma kanalında bulunan balçığa saplandı.

Kendi imkanlarıyla hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Uzunöz, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası ineği bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

AA / Erol Yıldız - Güncel

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