Tokat gündem haberleri | Samsun ve Tokat'taki trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı Tokat haberlerine göre Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Samsun ve Tokat'ta meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, yurt genelinde haziran ayında yaşanan bazı trafik kazalarının KGYS kameralarınca kaydedilen görüntüleri internet sitesinde paylaştı. Paylaşımda, Samsun ve Tokat'taki kavşaklarda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazalara da yer verildi. Tokat'ta bir motosikletin yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptığı anlar da görüntüler arasında yer aldı. Trafik Başkanlığı, görüntüleri, "Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi." notuyla paylaştı. Güncel AA / İlyas Gün Samsun Tokat Güncel Haberler

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