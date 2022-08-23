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Tokat gündem haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

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Tokat gündem haberi... Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Gelen Tokat haberlerine göre Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Çengelli köyünde T.B'nin (30) orman arazisine kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda arazide 53 kök kenevir ve 175 gram kubar esrar buldu. Zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise ruhsatsız av tüfeği, 4 tüfek fişeği ve 254 tabanca fişeği ele geçirildi.

T.B, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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