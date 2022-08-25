Tokat gündem haberi... Tokat'ta otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti Güncel Haberler Tokat haberine göre Tokat'ta bir otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti. Tokat'ta bir otomobilin ön camına yorgun mermi isabet etti. Kaşıkcıbağları Mahallesi Emirhan Caddesi'ndeki bir sitede ikamet eden Tokat Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Ahmet Tuğrul Şahin, sabah saatlerinde işe gitmek için park halindeki 60 DR 935 plakalı otomobilinin yanına geldi. Otomobilinin ön camında delik olduğunu gören Şahin, aracında yaptığı aramada arka koltuğun önünde bir mermi çekirdeği bulunduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemede, yorgun merminin camı kırarak aracın içine düştüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu Devlet Hastanesi Ahmet Tuğrul Tokat Güncel Haberler

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