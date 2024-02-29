Üye Girişi
Haberler

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu İklim Değişikliğine Dikkat Çekti

Güncelleme:

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri, küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla bal kabaklarından kardan adam yaparak etkinlik düzenledi. Etkinlikte bal kabağından yapılan kardan adam büyük ilgi gördü.

Tokat Gönüllü Turizm Elçileri Platformu üyeleri küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi.

Pazar yerinde yapılan etkinlikte, bal kabakları kardan adama dönüştürülerek üzerine de şiir yazıldı. Pazara gelenler bal kabağından kardan adama büyük ilgi gösterdi.

Platform Başkanı Fatma Esin Tuna, yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecanla bekledik ama şehir merkezine bu sene kar yağmadı. Kardan adam yapamadık, kartopu oynayamadık. Çocuklarımız çok üzgün, bu üzgünlüğün yanında olumsuz etkileri de var tabii, küresel iklim değişikliği, iklim krizi ile yüz yüze kaldık, somut etkilerini görüyoruz. Kuruyan göller, göletler olabilir bu süreçte, bunlar da acı bir sonuç olur. O yüzden iklim değişikliğine dikkati çekmek için geçen hafta lahanadan yaptığımız kardan adamı, bu hafta bal kabağından yaptık. Amacımız insanların iklim değişikliğinin farkında olmalarını sağlamak. Mevcut olan suyumuzu en etkin şekilde kullanmalıyız. Geleceğe, genç nesillere topraklarımızı, suyumuzu, doğamızı miras olarak bırakabilmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Turizm Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

TFF yayın ihalesini neden iptal etti? Süper Lig yayın ihalesi neden iptal oldu? SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? Seçmen kaydı nereden sorgulanır? SEÇMEN SORGULAMA EKRANI! İstihare namazı nasıl kılınır? İstihare namazı ne için kılınır, kaç rekat? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 29 Şubat Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor'da kim elendi? 29 Şubat Survivor All Star eleme adayları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! Kolonoskopi nedir? Kolonoskopi neden uygulanır? 1 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 1 Mart Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Zuhal Topal kimdir? YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA? Yemekteyiz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2024 İLK SAHUR NE ZAMAN? Müslümanlar ilk sahura hangi gece kalkacak? Kamil Saraçoğlu kimdir? Kütahya Belediye Başkanı Adayı Kamil Saraçoğlu kaç yaşında, nereli? Yunus Kaya kimdir? HÜDA PAR Sivas Belediye Başkan Adayı Yunus Kaya kaç yaşında, nereli? Nail Yalçın kimdir? HÜDA PAR Sinop Belediye Başkan Adayı Nail Yalçın kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title