Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Aşılı Asma Fidanı Üretimine Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Ziraat Fakültesi, aşılı asma fidanı üretimine başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ziraat Fakültesi'nde 13 yıldır devam eden aşılı asma fidanı üretimi, Doç. Dr. Adem Yağcı yönetiminde 15 kişilik ekiple yapılıyor.

Tokat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından da desteklenen projede 10 bin adet tüplü aşılı asma fidanının haziran ortalarında bölge üreticisiyle buluşturulması hedefleniyor.

Aşılı Asma Fidanı Üretim Ünitesinde ağırlıklı olarak has narince, Boduroğlu, Topbaş, Kokulu Çavuş çeşitleri ile birlikte Trakya İlkeren, Superior Seedless, Alphonse Lavallèe ve Mevlana üzüm çeşitleri fidanları üretiliyor.

Yağcı, "Üniversitemiz Ziraat Fakültesi'nde 14 yıldır sertifikalı asma fidanı üretiyoruz. Bu yıl 15 bin aşılama yapılacak, 10 bin civarında da asma fidanı üretilecek. Çoğunluk narince üzüm çeşidi olmak üzere muhtelif sofralık üzüm çeşitleri de üretilecek. Mart ayında başlayan aşılama işlemi sonrasında haziran ayında üretilen asma fidanları üreticilerle buluşturulacak." ifadelerini kullandı.