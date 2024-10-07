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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Yeni Doğanlarda Nörolojik Hasarların Önlenmesi Konferansı Düzenlendi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde, yeni doğanda nörolojik hasarların önlenmesi ile ilgili konferans gerçekleştirildi. Konferansa sağlık camiasından pek çok kişi katıldı ve Prof. Dr. Barry Schıfrın konuyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) "yeni doğanda nörolojik hasarların önlenmesi" konferansı gerçekleştirildi.

TOGÜ Tıp Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde "yeni doğanda nörolojik hasarların önlenmesi" konferansı düzenlendi.

Konferansa, Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erkan Gökçe, Tıp Fakültesi Dekan yardımcıları Prof. Dr. Fikret Erdemir, Doç. Dr. Nagihan Yıldız Çeltek, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Selçuk Erez'in moderatörlüğünde gerçekleşen konferansta Prof. Dr. Barry Schıfrın konuşmacı olarak yer aldı. Schıfrın, konuşmasında yeni doğanlarda nörolojik hasarların önlenmesi konusunda ayrıntılı bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Konferans sonrası Prof. Dr. Barry Schıfrın'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel

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