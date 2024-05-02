Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde TÜBİTAK Bilim Fuarı Açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleştirilen fuarda konuşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, geçen eğitim öğretim yılında AB projesi kapsamında birçok öğrencinin Hollanda ve Polonya'ya gittiğini ve buralardaki çalışmaları yerinde izlediğini, bu seneki eğitim öğretim yılında da 6 öğrenciyi Almanya'ya TÜBİTAK projeleri kapsamında gönderdiklerini ifade etti.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ise yaptığı konuşmada, bölgedeki tek lise olarak faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin çalışmalarından son derece memnun olduğunu ve destek vermeye, öğrencilerin kendilerini hazır bir şekilde üniversitelerin ziraat fakültelerine gönderilecek seviyede olarak yetiştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin son derece önemli olduğunu belirterek, "Özellikle köklü bir geçmişe sahip Ziraat Fakültemizdeki akademisyenlerimizin vereceği eğitimler bizler için çok değerli. Ben Rektörümüz başta olmak üzere Ziraat Fakültesi'ndeki hocalarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından açılan fuar gezilerek stantlardan bilgi alındı.

Etkinliğe, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhittin Demiray, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.