Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Tarla Bitkileri Kongresi Düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) tarla bitkileri kongresi gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde tarla bitkileri kongresine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Eğri, Prof. Dr. Rasim Koçyiğit, rektör danışmanları, dekanlar, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Fahri Sönmez, yaptığı konuşmada, 150'nin üzerinde bildirinin kongreye ulaştığını ifade etti, kongrenin farklı salonlarda yüz yüze ve online olarak gerçekleşeceğini belirtti.

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüstem Cangi yaptığı konuşmada Ziraat Fakültesi hakkında bilgiler aktardı.

Tarım sektörünün ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla, toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendirdiğini ifade eden Cangi, "Ziraat Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen tarla bitkileri kongresine ev sahipliği yapmaktan onur duyuyoruz." dedi.