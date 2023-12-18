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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Fidan Dikim Etkinliği Gerçekleştirildi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin çevreci uygulamalarına vurgu yaparak öğrencilerin çevreyi koruması gerektiğini belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yaptığı açıklamada Greenmetric Dünya Üniversiteler sıralamasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin dünyada 231'inci, Türkiye'de ise 11'inci olduğunu hatırlatarak öğrencilerin yemyeşil bir doğada ve çevreci bir üniversitede eğitim gördüklerini söyledi.

Üniversite çevresinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Rektör Yılmaz, çevreci uygulamalara önem verdiklerini, kampüsün doğal güzelliğinin korunması ve boş alanların ağaçlandırılması için çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek tüm öğrencilerinin çevreyi daha çok koruması gerektiğini söyledi.

Fidan dikim etkinliğine Eğitim Fakültesi öğrencileri de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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