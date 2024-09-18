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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Eğiticilerin Eğitimi Programı Başladı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde Eğiticilerin Eğitimi Programı Başladı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde, eğiticilerin eğitimine yönelik atölye çalışmaları başladı. Programın açılışında eğitimin önemine ve güncel yaklaşımlar üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen etkinlik, farklı üniversitelerden akademisyenlerin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) eğiticilerin eğitimi programı atölye çalışmaları başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü "Güncel Yaklaşımlarla Eğiticilerin Eğitimi Programı Atölye Çalışması" açılış programı gerçekleştirildi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış programına Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Şenocak ve akademik personel katıldı.

Eğiticilerin Eğitimi Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Emine Saklan, yaptığı açılış konuşmasında, "Çağın gereksinimleriyle birlikte değişen ve dönüşen öğrenme ortamları, birey, teknoloji ve eğitim hedeflerinin odağa alındığı altı farklı konudan oluşan kapsamlı eğitim programına farklı üniversitelerden alanlarında uzman akademisyenler katkı sağlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Üç gün sürecek atölye çalışmaları farklı sınıflarda gerçekleştirilmeye başlandı.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Güncel

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